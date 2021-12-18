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«Саня Ревва – не пой, пожалуйста»: Павел Воля высказался о музыкальном таланте шоумена

Как отметил комик, песни коллеги – ненужная информация.

«Саня Ревва – не пой, пожалуйста»: Павел Воля высказался о музыкальном таланте шоумена
Александр Ревва. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Павел Воля в сольном концерте на Comedy Club в эфире ТНТ негативно высказался о творчестве другого комика Александра Реввы.

Павел Воля
Павел Воля. Фото: Globallookpress.com

«Бывает, что мозг вместо нужной тебе информации включает ненужную. Ты бегаешь, ищешь ключи и тут играет: «Зацепила меня». Думаешь: «Пожалуйста, так не вовремя». И поешь: «Ослепила меня». Думаешь, Саня Ревва – не пой, пожалуйста. Ни у меня в голове, ни в жизни, нигде не пой».

Павел Воля

Как заметил Воля, потом этот же человек стоит потный в квартире и кричит: «Ключи, где ключи?». «А они в руке. Все время тут они были», — заявил Павел Воля.

Напомним, что Александр Ревва реализует свой талант в разных направлениях. Одно из них – покорение музыкального Олимпа.

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