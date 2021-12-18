«Саня Ревва – не пой, пожалуйста»: Павел Воля высказался о музыкальном таланте шоумена

Шоумен Павел Воля в сольном концерте на Comedy Club в эфире ТНТ негативно высказался о творчестве другого комика Александра Реввы.
«Бывает, что мозг вместо нужной тебе информации включает ненужную. Ты бегаешь, ищешь ключи и тут играет: «Зацепила меня». Думаешь: «Пожалуйста, так не вовремя». И поешь: «Ослепила меня». Думаешь, Саня Ревва – не пой, пожалуйста. Ни у меня в голове, ни в жизни, нигде не пой».
Как заметил Воля, потом этот же человек стоит потный в квартире и кричит: «Ключи, где ключи?». «А они в руке. Все время тут они были», — заявил Павел Воля.
Напомним, что Александр Ревва реализует свой талант в разных направлениях. Одно из них – покорение музыкального Олимпа.
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