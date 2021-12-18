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Суд Москвы наконец-то снял арест: дочь Алексея Баталова сможет распоряжаться своим имуществом

Адвокат семьи актера заявил, что дело двинулось с мертвой точки.

Суд Москвы наконец-то снял арест: дочь Алексея Баталова сможет распоряжаться своим имуществом
Алексей Баталов. Фото: Globallookpress.com

Адвокат семьи актера Алексея Баталова Сергей Лукин заявил, что 17 декабря Хамовнический суд Москвы снял арест с имущества наследницы звезды Марии Баталовой.

Алексей Баталов
Алексей Баталов. Фото: Globallookpress.com

«Как только определение суда вступит в законную силу, а это случится по закону через 10 дней, мы переоформим право собственности на Машу».

Сергей Лукин

Как отметил Сергей Лукин, уже до Нового года он планирует подать документы в Росреестр. Сразу же после новогодних праздников Мария Баталова сможет распоряжаться своим имуществом, как это было раньше, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что по договору-ренты в 2019 году актриса Наталья Дрожжина стала владелицей сразу нескольких объектов недвижимости, которые на самом деле принадлежат семье Алексея Баталова. В августе этого года Мосгорсуд вернул наследнице актера всю недвижимость.

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Алексей БаталовМария БаталоваНаталья ДрожжинаРосреестрСергей Лукин