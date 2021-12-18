«Пошел в ж…!»: Барановская грубо послала Васильева на «Модном приговоре»

Телеведущая эмоционально отреагировала на его вопрос про личную жизнь.

Героиня передачи «Модный приговор» — 67-летняя Екатерина, мама певца Кирилла Туриченко, рассказала о том, как сложилась ее жизнь. Она была замужем за профессиональным футболистом, он стал отцом ее двоих детей. Но вместе до седин они не дожили – развелись.

Услышав историю героини, телеведущая Юлия Барановская узнала в ней себя. «Дак вы тоже жена футболиста!».

— Уже нет, — подчеркнула героиня шоу. — Я тоже нет, знаете, — положила руку на сердце Барановская.

Услышав это, историк моды Александр Васильев поспешил уточнить: «То есть вы сейчас свободны, Юля?». На что Барановская грубо послала коллегу: «Пошел в ж…! Сил моих больше нет!».

Постоянные зрители знают, что Васильев регулярно оказывает Барановской знаки внимания. Однажды он даже назвал ее любимой женщиной. Судя по всему, такие ухаживания многодетной звезде экрана наскучили, и она решила поставить на место ухажера.

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