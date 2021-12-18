Видно родинку в интимном месте: Каролина Севастьянова едва уместила свою внушительную грудь в кожаное бюстье

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике запечатлела себя с выгодного ракурса.

Экс-звезда отечественной гимнастики Каролина Севастьянова улетела встречать Новый год в Монако. Там красотка встретилась с подругой и в первый день после прилета решила отправиться с ней в ресторан.

В свет Севастьянова вышла в кожаном комплекте, состоящем из бюстье и мини-шортиков. Снимая себя на селфи для Instagram, гимнастка засветила пышную грудь, которую едва уместила в декольте наряда, и родинку на интимном месте. Кокетничая на камеру, красотка отправила воздушный поцелуй подписчикам.

Напомним, Каролина Севастьянова в 2012 году стала олимпийской чемпионкой в групповом многоборье. Карьеру красотка завершила в том же году, но с формой не попрощалась – она по-прежнему обладает невероятной гибкостью.

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