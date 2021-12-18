«Год или полтора»: жена Моргенштерна рассказала о своей «беременности»

В конце лета скандальный рэпер Алишер Моргенштерн женился на своей давней подруге Диларе Зинатуллиной. Свадьба в стиле времен Советского Союза состоялась 31 августа, а ведущей ее была Ксения Собчак.

Пара не спешит становится родителями, хотя в Сети периодически появляются слухи о том, что избранница музыканта ждет ребенка. Дилара считает, что ей рано становится мамой. К слову, ей всего 21 год.

«Я уже год беременная или полтора, по мнению людей», — сказала Дилара в эфире YouTube-шоу «Бигдишоу» Дианы Астер.

Напомним, недавно Дилара открыла салон красоты в Москве. Посетительницам там предлагают сделать уход за руками, ногами и волосами. По слухам, в бизнес вложился Моргенштерн. Хотя и сама Дилара зарабатывает неплохие деньги. Только инстаграм ей приносит не меньше миллиона рублей в месяц.

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