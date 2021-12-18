«Столько работы»: Добронравов объяснил, почему не будет смотреть премьеру «Сваты-7» по ТВ

Актер Федор Добронравов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro объяснил, почему не будет смотреть сериал «Сваты-7» по телевизору в день премьеры — 27 декабря.
«У меня столько работы. Пока не знаю, получится или нет посмотреть «Сватов». Скорее всего, буду смотреть только в новогодние праздники, когда будет побольше свободного времени».
Напомним, что седьмые «Сваты» начнут показывать на украинском канале «1+1» уже с 20 декабря. В нашей стране сериал будет транслировать канал «Россия 1». Выход первой серии запланирован на 27 декабря.
Добавим, что «Сваты-7» были досняты минувшим летом в Грузии. Скорее всего, эта часть станет последней.
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