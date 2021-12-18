«Совсем стыд потеряла»: Бузова в «голом» платье со стразами дерзко повиляла крепким «орехом» перед камерой

Накануне Ольга Бузова отметилась на премьере новогодней комедии «Елки-8», где сыграла одну из главных ролей. Поющая ведущая удивила собравшихся на красной дорожке полутораметровым бантом на голове. Впрочем, шокировать публику Ольга любит.

На этот раз она разместила в своем инстаграме кадры, на которых позировала в «голом» платье, усыпанном стразами.

«Есть такое счастье: ты и твоя жизнь. Это не повторится», — философски отметила Бузова в подписи под видео.

Фанаты как всегда не поскупились на комментарии.

«Вау! Очень красивая! Сильно в весе прибавила! Совсем стыд потеряла! Какая шикарная! Давай худеть! Классная, нереальная», — писали пользователи Сети.

Напомним, буквально через месяц Ольга Бузова отметит свой 36-й день рождения. Недавно блондинка признавалась, что уже готова стать мамой и хочет замуж.

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