«Сядь на елку»: Киркоров дал совет Хрусталеву, который захотел стать звездой

Артист стал гостем на шоу «Вечерний Ургант».

Филипп Киркоров стал героем пятничного выпуска вечернего шоу Ивана Урганта на Первом канале. Артист появился в студии в ослепляющем золотым блеском пуховике – он весь был вышит пайетками.

Соведущий Ивана Урганта, комик Дмитрий Хрусталев не удержался и примерил курточку. «Меня хоть сейчас на елку вешай», — поразился наряду Хрусталев.

«Хочешь стать звездой? Сядь на елку», — дал ему совет Киркоров.

Пуховик, как оказалось, достался Киркорову от Снегурочки – так, по крайней мере, он сам рассказал. Еще Филипп Бедросович поведал главные новости из жизни – про новую песню, поцелуй с незнакомкой и предстоящую премьеру «Елок-8» и «Последнего богатыря» со своим участием.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!