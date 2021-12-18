Сама как небесная грация: Алина Кабаева в белоснежном костюме с удлиненным жакетом появилась на турнире

В Москве на «ВТБ Арене» состоялся первый международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», который инициировала олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

В течение нескольких дней лучшие представительницы этого вида спорта из 14 стран состязались на ковре по усложненным правилам, через которые прошла в 2004 году сама Кабаева.

На турнире чемпионка появилась в белоснежном брючном костюме с удлиненным жакетом асимметричного кроя. Кабаева с удовольствием общалась с гостями, много фотографировалась, поддерживала участниц и переживала за каждую.

Турнир выиграла россиянка Лала Крамаренко, чемпионка мира среди юниорок. Алина Кабаева возлагает большие надежды на нее на предстоящей Олимпиаде.

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