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Сама как небесная грация: Алина Кабаева в белоснежном костюме с удлиненным жакетом появилась на турнире

Олимпийская чемпионка придумала новые состязания, которые станут ежегодными.

Сама как небесная грация: Алина Кабаева в белоснежном костюме с удлиненным жакетом появилась на турнире
Алина Кабаева. Фото: Global Look Press

В Москве на «ВТБ Арене» состоялся первый международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», который инициировала олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

В течение нескольких дней лучшие представительницы этого вида спорта из 14 стран состязались на ковре по усложненным правилам, через которые прошла в 2004 году сама Кабаева.

Алина Кабаева на турнире предстала в белом брючном костюме. Фото: instagram.com/elena__davidenko/

На турнире чемпионка появилась в белоснежном брючном костюме с удлиненным жакетом асимметричного кроя. Кабаева с удовольствием общалась с гостями, много фотографировалась, поддерживала участниц и переживала за каждую.

Турнир выиграла россиянка Лала Крамаренко, чемпионка мира среди юниорок. Алина Кабаева возлагает большие надежды на нее на предстоящей Олимпиаде.

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