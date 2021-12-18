Прям при муже: Каменских распахнула шубку и подразнила объемистыми полушариями в секси-платье

Дуэт «Потап и Настя» со сцены перекочевал в жизнь – певцы больше не поют вместе, но зато образовали ячейку общества в том же году, как распалась группа. Настя Каменских строит сольную карьеру, Алексей Потапенко развивает рэп-группу – каждый занят своими делами. Но они по-прежнему вместе.

Потап запостил в микроблоге видео, как они с женой возвратились домой с тусовки. Настя решила подразнить подписчиков мужа и распахнула пушистую шубку, явив при этом свои объемистые прелести в секси-платье со стразами.

«Когда у тебя жена – знаменитая певица», — прокомментировал видео Потап.

Не стесняясь мужа, Каменских прямо в камеру подразнила своими полушариями, игриво потрясывая ими для зрителей. «Вечер перестает быть томным», — заметил Потап.

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