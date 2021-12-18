«Больше никого к себе не подпущу»: Филипп Киркоров рассказал о болезненном предательстве

Накануне в Москве состоялась премьера новогодней комедии «Елки-8», главные роли в которой по-прежнему сыграли Иван Ургант и Сергей Светлаков. Однако актерский состав значительно расширился – в картине появилась Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Последний сыграл охранника и даже спел свою песню.

На премьерном показе поп-король появился вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином. В беседе с журналистами Филипп Бедросович отметил, что его наследники не очень любят шоу-бизнес и с натяжкой позируют фотографам. А еще затронул очень личную тему.

«Держите людей подальше от своего дома, своей семьи — ничем хорошим это не заканчивается. Не хочу вдаваться в подробности, но есть определенные рамки, за которые никому больше зайти не удастся. Дети, папа — все: больше никого я к себе не подпущу. Потому что люди очень коварно этим пользуются. В моей жизни был особенный урок, и я не хочу повторения», — цитирует Киркорова «Комсомольская правда».

Поп-король сожалеет, что не сделал такие выводы еще лет 15 назад.

«Не доверяйте самого сокровенного, не разрешайте себе наивно подумать, что вы любимы. Увы, моей наивностью и расположением пользовались. Также как и моим айклаудом, моими переписками, какими-то личными документами», — сказал Киркоров.

Напомним, недавно дочери Киркорова — Алле-Виктории исполнилось десять лет. А Мартин отметит свой девятый день рождения в апреле следующего года.

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