«Они санатисты!»: Маша Распутина высказалась о родственниках мужа

Недавно младшая дочь Маши Распутиной – Мария и ее сводный брат Роман выясняли отношения в ток-шоу Андрея Малахова. Девушка даже получила телесные увечья и теперь планирует наказать брата по всей строгости закона.
«Я написала заявление в полицию. Надеюсь, Романа посадят за побои. Мама очень расстроена из-за этой истории, сказала мне: «Возвращайся домой, не ходи больше на эти передачи. Они (бывшая семья Захарова) — сатанисты, а ты — глупая девочка». Хочется верить, что Романа накажут и посадят. Он не только меня избил, он еще и оскорбил мою маму»,- цитирует «Комсомольская правда» Марию Захарову.
Добавим, что накануне Маша Распутина в сопровождении мужа появилась на открытии модного бутика дизайнера Аники Керимовой. Они дружат много лет и именно Аника создавала сценические наряды для артистки в 90-х.
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