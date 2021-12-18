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«Они санатисты!»: Маша Распутина высказалась о родственниках мужа

В последнее время 57-артистка попадает в семейные скандалы.

«Они санатисты!»: Маша Распутина высказалась о родственниках мужа
Маша Распутина. Фото: Global Look Press

Недавно младшая дочь Маши Распутиной – Мария и ее сводный брат Роман выясняли отношения в ток-шоу Андрея Малахова. Девушка даже получила телесные увечья и теперь планирует наказать брата по всей строгости закона.

«Я написала заявление в полицию. Надеюсь, Романа посадят за побои. Мама очень расстроена из-за этой истории, сказала мне: «Возвращайся домой, не ходи больше на эти передачи. Они (бывшая семья Захарова) — сатанисты, а ты — глупая девочка». Хочется верить, что Романа накажут и посадят. Он не только меня избил, он еще и оскорбил мою маму»,- цитирует «Комсомольская правда» Марию Захарову.

Добавим, что накануне Маша Распутина в сопровождении мужа появилась на открытии модного бутика дизайнера Аники Керимовой. Они дружат много лет и именно Аника создавала сценические наряды для артистки в 90-х.

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