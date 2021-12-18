Юлия Михалкова на сцене блеснула стройными ногами в платье с разрезом до бедра

Звезда стала ведущей мероприятия у себя на малой родине.

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова одинаково тщательно выбирает наряды как на повседневность, так и для выходов на сцену. В этот раз красавица блистала на мероприятии в родном Екатеринбурге, куда ее пригласили в статусе ведущей.

Шоувумен появилась перед публикой в эффектном платье в пол на пуговицах и с высоким разрезом до бедра, обнажающем при любом движении длинные стройные ноги своей хозяйки. Для завершения образа Михалкова выбрала лодочки, удлинившие ее визуально еще сильнее.

Перед тем как отправиться на малую родину, телеведущая приготовила свое гнездышко ко встрече Нового года. Она нарядила елочку и украсила интерьеры квартиры.

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