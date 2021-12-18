«Карасики с крестным»: Саша Плющенко весело провел время с Димой Биланом

Дима Билан является крестным старшего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саши. Вместе они довольно часто проводят время. На этот раз в своем инстаграме Гном Гномыч опубликовал кадры, на которых решил станцевать с артистом.

«Карасики с крестным», — подписал Саша видео.

Фанаты оценили их времяпрепровождение.

«Прелестные! Хороший дуэт! Классный крестный», — писали пользователи Сети.

Напомним, с Яной Рудковской Дима Билан знаком с 2005-го. Тогда она стала продюсировать певца. А позже Евгений Плющенко принял участие в победном на «Евровидении-2008» номере Димы Билана.

В начале января Саше исполнится десять. С ранних лет он занимается фигурным катанием и добивается успехов на льду.

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