Лишила кого-то сна: прикрывая обнаженные прелести одеялом, Яна Кошкина запечатлелась в постели

Актриса провела вечер пятницы дома, вдали от вечеринок и суеты.

В минувшую пятницу актриса и телеведущая Яна Кошкина не пошла развлекаться. Обычно она весело провожает рабочую неделю, но на сей раз решила уединиться дома.

Красотка рассказала поклонникам в Instagram, что обожает комедии Эльдара Рязанова и собирается что-то посмотреть. При этом Кошкина забралась в уютную постельку и, прикрывая наготу одеялом, снимала себя на видео. От таких кадров явно кто-то из миллионной армии фолловеров лишился сна.

Судя по всему, Яне Кошкиной хватило тусовки посреди недели, когда эффектная брюнетка повеселилась на дискотеке 90-х с родной сестрой. Под хиты «Руки вверх!» и Шуры в живом исполнении актриса как следует зажгла на танцполе.

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