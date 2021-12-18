Все еще в больнице: стала известна причина госпитализации Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер России не смогла даже присутствовать на финале «Ледникового периода».

В середине декабря Татьяна Тарасова, заслуженный тренер по фигурному катанию, взрастившая десятки чемпионов всех уровней, оказалась в больнице. За нее встревожился не только спортивный мир, но и шоу-бизнес – она является председателем жюри на шоу «Ледниковый период» и не смогла быть на съемках финальных выпусков.

Обеспокоенные коллеги, воспитанники, поклонники шлют ей до сих пор пожелания скорого выздоровления – Тарасова по-прежнему в больнице. Стала известна причина, по которой выдающемуся спортивному деятелю потребовалась срочная помощь врачей.

«Татьяна Тарасова была госпитализирована 14 декабря по причине высокого давления», — сообщает сайт «Чемпионат».

Отметим, что Татьяне Тарасовой 74 года. Последнее время она не может ходить самостоятельно и передвигается на инвалидном кресле.

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