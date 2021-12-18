Обошлась без бюстгальтера: Клава Кока облачилась в белое платье-бандо с вырезом ниже груди

Певица Клава Кока готовится порадовать поклонников премьерой новой песни, которую она исполнила в дуэте с Артуром Пирожковым. Прогрев идет по полной: и в аккаунте Коки, и у Реввы то и дело публикуются разные отрывки из композиции, обещающей стать хитом до официального релиза.

Но не творчеством единым привлекает внимание фанатов Клава Кока. Девушка – обладательница стройной фигуры на зависть хейтерам и в радость поклонникам, а потому старается подчеркивать ее стильными и подчас провокационными нарядами.

На этот раз красотка Клава выбрала белоснежное крошечное платье фасона бандо. С вырезом ниже груди. Оно красиво подчеркнуло тонкую талию певицы и стройные загорелые ножки. С таким нарядом белье явно будет лишним, поэтому артистка смело проигнорировала бюстгальтер, чтобы не испортить общую композицию образа.

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