«Развратной вам новогодней ночи!»: Яна Кошкина в платье с суперпуш-ап бесстыдно подразнила прелестями

Актриса театра и кино Яна Кошкина является ведущей музыкального чарта самых-самых секси-клипов на «Муз-ТВ». И накануне красотка отсняла свой новогодний эфир. Как это было, звезда показала в своем микроблоге.

Пышногрудая Кошкина выбрала для появления на экране соблазнительное мини-платье в бельевом стиле с откровенным декольте с суперпуш-ап. Было слышно, что девушка поздравляет телезрителей и прощается с ними до следующего нового года:

«Развратной вам новогодней ночи!», — пожелала красотка.

Напомним, Яна Кошкина прославилась после роли продавщицы в комедийном сериале ТНТ «ЧОП». Затем она стала одной из актрис шоу «Однажды в России», где с успехом выступает по сей день, совмещая кино с театральной карьерой.

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