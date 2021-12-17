Дочь и сын Градского решили помочь членам команды отца на шоу «Голос»

Мария и Даниил заявили об этом в эфире Первого канала.

Дочь Александра Градского Мария сказала в эфире программы «Голос» на Первом канале, что им с братом не остается выбора, как помочь участникам команды отца в подготовке к конкурсу.

По словам ведущего шоу Дмитрия Нагиева, старшие наследники мэтра уже приняли участие в подготовке членов команды отца. При этом он заметил, что замены Градскому не будет.

Отметим, что Даниил Градский помогал отцу в развитии театра «Градский холл», отвечая за продвижение, пиар, рекламу учреждения. В 2014 году он участвовал в «слепых прослушиваниях» третьего сезона шоу «Голос». Мария Градская — телеведущая и арт-менеджер.

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