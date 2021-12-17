«Перестаньте видеть во мне только сексуальную женщину!»: Рудова в деловом костюме взмолилась на премьере

Наталья Рудова давно поддерживает имидж секс-символа российского кинематографа. А после того, как снялась в эротической комедии «Свингеры» только укрепила его.

Но, как оказалось, ей это амплуа не очень-то по вкусу. На закрытой премьере киноленты, она заявила, что фильм на самом деле о светлых чувствах, а она, как актриса, гораздо многограннее, чем люди привыкли считать.

«Это фильм не о сексе, а о любви. И перестаньте видеть во мне только сексуальную женщину. Я бы не побоялась и себя изуродовать ради роли», — отрезала Рудова, как будто специально пришедшая на мероприятие в деловом костюме.

Высказалась актриса и о другом сек-символе отечественного кино — Дмитрии Нагиеве, который тоже украсил фильм своей игрой.

«Дмитрий — потрясающий актер. Не знаю, чем он берет женщин», — заметила Наталья Рудова.

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