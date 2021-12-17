«Впервые за нашу историю кресло будет пустым»: на шоу «Голос» почтили память Александра Градского

Прямой эфир проекта начался с минуты молчания. В память о Градском «Песню о друге» со сцены шоу исполнил Александр Розенбаум.

На Первом канале в эту пятницу, 17 декабря, состоялся первый прямой эфир десятого, юбилейного, сезона шоу «Голос».

Этот четвертьфинал стал самым необычным за всю историю существования проекта на российском телевидении. Незадолго до него случилась трагедия — умер наставник шоу «Голос», известный музыкант Александр Градский.

Два эфира — «Нокауты» — с участием Александра Борисовича вышли в эфир Первого канала после его смерти. Записывались они 18 ноября, а Александра Градского не стало 28 ноября.

«Прямой эфир проходит в непривычной обстановке. Впервые за нашу историю кресло останется пустым. Это кресло Александра Градского. Замены Градскому нет и не будет. Прошу почтить память маэстро», — сказал в начале программы Дмитрий Нагиев.

На сцену вышел Александр Розенбаум. Он исполнил песню, которую когда-то пел Александр Градский — «Песня о друге». Наставники и весь зал встали. Песню они слушали со слезами на глазах.

В студии присутствовали старшие дети Александра Градского сын Даниил и дочь Мария. Они принимали участие в подготовке команды покойного отца к четвертьфиналу.

Почти три недели сохранялась интрига — кто же займет кресло мэтра на шоу «Голос». Но как стало известно незадолго до прямого эфира проекта, Александра Градского решили никем не заменять. Его кресло останется пустым до окончания десятого сезона. А принимать решение о том, кто из участников команды Градского останется в проекте, будут телезрители.

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