«1000 людей отписались за 2 часа!»: Асмус пожаловалась, что ее атаковали хейтеры за призыв вакцинироваться

Кристина Асмус рассказала своим фолловерам, что серьезно переболела гриппом. Впервые у нее из-за этого сорвались съемки.

«Мы месяц провели в больнице. Сначала с ребенком и ее кишечной инфекцией лежала, потом я одна с гриппом и жесткой лихорадкой, потом опять с дочкой, но уже другая история… Плюс осложнения у меня начались… Столько скорых мы в жизни не вызывали…» — пожаловалась она.

В качестве вывода из этой истории она написала: «Короче, не буду всего описывать. Просто… Вакцинируйтесь, друзья. Болеть — очень и очень больно. И от гриппа прививайтесь. И от ковида. И берегите себя и окружающих».

В итоге актриса получила волну нереального хейта, в котором как только ее не называли. В личном блоге звезда пожаловалась, что ее обвинили в продажности, дескать «на все готова ради денег».

«1000 людей отписались за 2 часа! И меня обвинили во всех смертных грехах сразу. Даже чуть ли не в развале Союза», — удивилась Кристина Асмус.

Экс-жена Гарика Харламова призвала фолловеров вернуться обратно, пообещав, что будет лучше подбирать выражения для общения с ними.

«Сорян, что написала «вакцинируйтесь», вместо «не знаю, как вы, а я после месяца в больнице все-таки за вакцину». Согласна, это разные вещи. Но вы тоже хороши», — обратилась Амус.

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