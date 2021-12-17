«Уверен, что она счастлива»: Александр Васильев высказался о возможном романе Надежды Бабкиной

Историк моды Александр Васильев и певица Надежда Бабкина являются соведущими популярной утренней программы Первого канала «Модный приговор».
Надежда Бабкина не так давно исчезала из эфиров, а потом вернулась заметно постройневшей и помолодевшей.
Во время интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Александр Васильев намекнул, что исчезновение Надежды Бабкиной из модного суда стало возможным по очень приятной причине. Говорить о ней историк моды отказался, сославшись на тайну, которую он не раскроет.
«Она действительно не снималась короткий период, но вернулась в полной красе — постройневшая. Почему она не снималась? Это женская тайна, но она вернулась еще моложе», — поделился Александр Васильев.
Вячеслав Манучаров тут же предположил, что у 71-летней Надежды Бабкиной, вероятно, новый роман.
Александр Васильев не стал это подтверждать, но и не отрицал.
«Не имею права разглашать личные тайны своих коллег, но я уверен, что она счастлива», — прокомментировал Александр Васильев.
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