«Настоящая роскошь»: Рудковская в королевской юбке цвета свежей травы предстала в номере с видом на Париж

Яна Рудковская прибыла во Францию, чтобы встретить там Рождество.

Яна Рудковская прилетела частным самолетом во Францию, чтобы отметить здесь Рождество. Звезда рассказала, что остановилась в любимом отеле, который фактически считает своим французским домом.

«Настоящая роскошь — в корнях, в истории, в особом духе, который невозможно купить или создать с помощью волшебной палочки. Такую впечатляющую коллекцию антиквариата невозможно собрать за один раз, на это нужны десятилетия. Поэтому я снова возвращаюсь сюда, где мне так рады, и все вокруг внимательны и дружелюбны.

В этот раз я жила в совершенно шикарном Suite Panoramique площадью 200 квадратных метров и террасой с видом на Париж. Кстати, это тот самый номер, в котором снимался фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже». Хороший повод, чтобы его пересмотреть», — рассказала Яна Рудковская своим фолловерам.

Жена Евгения Плющенко позировала для личного блога в этом респектабельном номере, возлежа на кремовом диване в алом жакете по фигуре и пышной юбке в пол оттенка свежей травы в цветах.

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