«В ретро»: Лиза Арзамасова прикрыла колени пышным платьем в стиле 50-х годов

Актриса и молодая мама Лиза Арзамасова предстала в образе девушки с обложки модного журнала середины прошлого века.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова любит примерять на себя разные образы и в каждом выглядит органично.

Что, впрочем, неудивительно. Ведь она актриса и вживаться в роли и предлагаемые обстоятельства — это ее профессиональная задача.

На этот раз Лиза Арзамасова для выхода в свет облачилась в черное платье с пышной юбкой. Такие носили модницы образцы середины прошлого века. Для придания еще большей винтажности образу Лиза Арзамасова украсила шею ниткой жемчуга.

Звезда кокетливо присела, прикрыв колени платьем.

«Возникает вопрос: а к такому снимку хэштег #нарайоне подойдет? Ой… Верните меня туда, где я никогда не была: в ретро», — написала под фото в микроблоге Лиза Арзамасова.

«Лизочка, вы такая красивенькая и миленькая, и хорошенькая такая. Люблю вас очень сильно. Бесконечного вам счастья и всего самого наилучшего и прекрасного вам, а в жизни больших побед», «Лизочка, вы чудесная. Как Золушка, только в двух туфельках», «Какая красота! Вам так идет стиль ретро», «Лизонька, вы богиня», — осыпали Арзамасову комплиментами ее поклонники под снимком.

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