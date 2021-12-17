Эффектные блондинки в белом: Навка в платье-халате с V-образным декольте появилась в ресторане с подругой

Татьяна Навка повеселилась со Светланой Бондарчук и поздравила ее с днем рождения.

Светлане Бондарчук исполнилось 17 декабря 53 года. К ней в день рождения обратилась в личном блоге Татьяна Навка.

«Светочка, моя потрясающая подруга, в твой день, прими в свой адрес мое искреннее восхищение! Ты такая живая, настоящая, энергичная и прекрасная! Ты редкий человек, совершенно неумеющий завидовать и обижаться, видящий эту жизнь в ярких и позитивных красках, несущая с достоинством и уважением себя и свое видение мира! Будь безмерно счастлива, любима, успешна и здорова! С днем рождения!» — написала фигуристка.

Татьяна Навка также обнародовала кадры с экс-женой Федора Бондарчука, на которых она предстает с ней вместе в белых одеяниях.

Звезда льда выбрала для выхода в ресторан платье-халат в пол с разрезом и V-образным декольте. А светская львица – брючный костюм с жакетом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.