Принцесса? Нет! Королевна! Пегова предстала в роскошных палатах в кружевном платье в пол

Ирина Пегова немало заинтриговала публику, выложив в личном блоге снимки со съемочной площадки. В настоящий момент актриса занята в новой картине, но, как любят это делать многие артисты, скрывает пока его название.

На фото она предстает в роскошных палатах с резной мебелью в золоте. Звезда примерила фатиновое платье в кружевах в пол. А на голове у нее — красивая укладка.

«Какой красивы съемочный день! Как же я люблю исторические картины! У кого-нибудь есть идеи, особу какой профессии я играю? Ваши предположения?» — прокомментировала она кадры.

Фолловеры разошлись во мнении, многие предположили, что Пегова изображает актрису, хозяйку салона, дворянку и гувернантку.

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