Умерла актриса фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Елена Наумкина

Умерла актриса театра и кино Елена Наумкина, ей было 73 года. О смерти артистки сообщил сайт «Кино-театр. ру». Елены Наумкиной не стало в минувший четверг, 16 декабря. Причина смерти пока не уточняется.

Елена Наумкина дебютировала на экране в 1969 году в картине Динары Асановой «Рудольфио», где сыграла главную роль.

Много лет она прослужила во МХАТе, а после распада труппы осталась работать под руководством Татьяны Дорониной.

Телезрители запомнили Елену Наумкину по роли в фильме «Сумка инкассатора», а в культовой картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Елена Наумкина сыграла эпизодическую роль буфетчицы в аэропорту. Она также снялась в фильмах «Дом у кольцевой дороги», «Ожидание» и других.

Поклонники скорбят о смерти Елены Наумкиной.

«Кто не запомнил Устинову из «Сумки инкассатора»?! Абсолютно не затерялась среди Буркова, Баниониса, Томкуса, Фатеевой. Да и сегодня среди огромного потока женщин-юристов, заполонивших экран, образ, созданный Еленой Наумкиной, остался на высоте и мало кто до него дотягивается. Не помню ее в других ролях, но для меня хватило и этой, чтобы запомнить и понять, что актриса — талантлива. Светлая память», «Вроде бы и работ у актрисы немного, но запомнилась. В «Сумке инкассатора» такая вдумчивая, немногословная молодая женщина. Но самая потрясающая работа у актрисы – «Рудольфио»! Такая славная получилась ее девочка. И нежная, и умная, и задиристая… Дуэт с Юрием Визбором чудесный. И, самое интересное, фильм не стареет! Царствие небесное Елене Наумкиной», — высказались в Сети.

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