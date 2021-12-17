В стиле «Голливуд»: Гузеева с холодными локонами и в платье с перьями марабу предстала с Ширвиндтом

Лариса Гузеева, несмотря на болезнь и потерю голоса, продолжила работать. Звезда рассказала своим поклонникам в личном блоге, что снимается в новогоднем проекте. Для этого стилисты создали для нее образ в стиле «Голливуд».

Ведущая поделилась фотографией в этому луке, представ рядом Александром Ширвиндтом в костюме Деда Мороза. Волосы Ларисе Гузеевой уложили холодной волной, сделали макияж со стрелками на глазах и алой помадой. А платье она примерила с перьями марабу.

Есть в ее Instagram и другой снимок с новогоднего проекта. На нем она уже появляется в компании Дмитрия Нагиева в образе проводницы.

«Пока не скажу, что это. Готовимся к Новому году», — прокомментировала кадр Гузеева.

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