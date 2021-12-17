НТВ официально прокомментировал сообщения об участии Анкудиновой в отборе на «Евровидение-2022»

Телеканал НТВ официально прокомментировал сайту Teleprogramma.pro о своем участии в отборе на конкурс «Евровидение-2022». Ранее некоторые СМИ сообщили, что он якобы продвигает туда победительницу проекта «Шоумаскгоон» Диану Анкудинову.

«Телеканал НТВ и Тимур Вайнштейн не принимают участие в отборе кандидатур для участия «Евровидение-2022», — сообщили Teleprogramma.pro в пресс-службе.

Сама Диана Анкудинова о своем участии в грядущем «Евровидении» ничего не слышала.

«Я не знаю, откуда у СМИ появилась такая информация. Наверное, лучше взять комментарий у того, кто это первым разместил, так как он осведомлен больше, чем я. Ни я, ни мои представители никаких переговоров по поводу моего участия не проводили», — удивилась в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Диана Анкудинова.

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