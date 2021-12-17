Один образ – три тренда: Стеша Маликова предстала во Флоренции в платье-трубе и казаках с сумкой-дубленкой

Платье-труба стало хитом этого сезона. Оно мягкое, теплое и очень удобное, красиво показывает фигуру. Но далеко не каждую, о чем ранее рассказала Эвелина Хромченко.

Ведущая «Модного приговора» рекомендовала его исключительно стройным девушкам, даже худеньким. Ранее в нем уже появлялись на публике Нюша, Ксения Собчак, Глюкоза и другие отечественные звезды.

Дочь Дмитрия Маликова, Стеша, тоже не смогла отказать себе в модной вещице, выйдя в платье-трубе песочного тона на променад по Флоренции. В пандан к нему блондинка подобрала модные казаки и сумочку-дубленку.

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