«Как будто ждет ребенка»: фанаты обсуждают поправившуюся Ольгу Бузову, подчеркнувшую живот в странном наряде

Бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова постоянно расширяет горизонты, пробуя себя в новых ипостасях.

Теледива снялась в фильме «Елки-8». А чтобы это заметили все, пришла на премьеру фильма в наряде, эпатировавшем публику.

Черное платье на тонких бретелях, низ которого крепился прямо к лифу, шпильки, кружевные митенки. Но главным в этом образе стала шляпка в виде огромного, больше похожего на пропеллер, банта.

«Вчера в Москве состоялась премьера «Елки-8». Безумно приятно принять участие в этой легендарной картине. Желаю всем новогоднего настроения и прекрасного дня. Уверена, что все мои главные роли еще впереди», — поделилась Ольга Бузова в микроблоге.

Демонстрацией в Сети своего наряда Ольга Бузова спровоцировала волну хейта в свой адрес. Досталось и платью, и шляпке на ленточке, и Ольге Бузовой, которая зачем-то поправилась. Пользователи рассмотрели у дивы выпирающий живот.

«Мне одной кажется, что Оля поправилась сильно, и живот торчит. Как будто ждет ребенка», «Какой ребенок? Я вас умоляю! Это возрастной гормональный живот. Что бы там Бузова себе ни возомнила, но она уже не девочка», «Живот торчит, но точно не как у беременных», «Смешно выглядит этот бант! Как клоун», «Второй подбородок подвязала», «Как будто зуб заболел, и перевязали. Но бинт только черный был», — обсудили в Сети.

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