«У нас Гудок чуть не заплакал»: Медведева рассказала, какое слово им запретили произносить на КВН

По словам юмористки, они долго спорили в тот день с редакторами.

Юмористка Наталия Медведева в шоу «Петя любит выпить» рассказала, какое слово им запрещали произносить редакторы в Высшей лиге КВН, когда она играла за команду «Федор Двинятин».

«Формат КВН — он особый. Нам слово «угги» не разрешали произнести. Мы чуть не сдохли, когда спорили с редакторами Высшей лиги. Нам говорили, что люди не знают, что это такое». Наталия Медведева

Как отметила звезда, особенно тяжело переживал шоумен Александр Гудков. «У нас Гудок чуть не заплакал. Если бы мы показали, что изначально хотели сделать, то это было бы проще. Не так круто», — заметила Наталия Медведева.

Напомним, что команда «Федор Двинятин» — бронзовый призер Высшей лиги КВН 2009 года. Символом команды является игрок «Что? Где? Когда?» — филолог Федор Двинятин.

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