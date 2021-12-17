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Настоящие подруги! Климова повеселилась в ресторане с Вуличенко, облачившись с ней в одном стиле

Екатерина Климова побывала на вечеринке в честь сына Екатерины Вуличенко.

Настоящие подруги! Климова повеселилась в ресторане с Вуличенко, облачившись с ней в одном стиле
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова и Екатерина Вуличенко – давние подруги. Актрисы часто встречаются, бывают друг у друга в гостях и на семейных праздниках.

Поэтому на дне рождения сына Екатерины Вуличенко, Саши, Екатерина Климова с дочкой Беллой была в первых рядах. Праздник состоялся в одном из московских ресторанов при поддержке аниматоров, которые устроили настоящее веселье для взрослых и детей.

На дне рождения сына Екатерины Вуличенко Саши. Скриншот: instagram.com/klimovagram/

Звезды смогли комфортно участвовать в активных играх и конкурсах, которые организаторы мероприятия подготовили для гостей торжества.

Актрисы выбрали один стиль: верх — пышные кофточки с V-образным вырезом, низ — полуприлегающие, зауженные книзу брючки. Климова предпочла оттенок крем-брюле, а Вуличенко — серые тона. Настоящие подруги!

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Екатерина ВуличенкоЕкатерина Климовакэжуал стильновости шоу-бизнеса