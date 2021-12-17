Идеальная даже в одних трусиках: Вера Брежнева в нижнем белье сексапильно покрасовалась на постели

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева с удовольствием демонстрирует свое роскошное тело.

Вера Брежнева вполне может считаться сексуальной дивой современности. Со времен ее выступлений в группе «ВИА Гра» звезда практически не изменилась.

Совершенные формы Вера Брежнева демонстрировала тогда, продолжает делать это и сейчас.

Периодически певица дает понять, что ее фигура вовсе не подарок природы, а результат работы над собой.

То тело, которое Вера Брежнева имеет сейчас, она получила благодаря жесткой самодисциплине.

Даже во время отпуска Вера Брежнева не позволяет себе расслабляться — строго правильное питание, отказ от сладостей и спорт всегда присутствуют в ее жизни.

В итоге — Вера Брежнева обладает такими формами, что может запросто позировать на кровати в одних лифчике и трусиках и будет выглядеть идеально, маняще и соблазнительно.

В сторис микроблога звезда поделилась снимком, на котором запечатлена сидящей на постели в нижнем белье.

«Вчера был релиз видео на песню «Тихо». Удивительно, но именно вчера был Всемирный день тишины и молчания. Я об этом узнала только вчера. Но считаю это совпадение неслучайным», — подписала кадр Вера Брежнева.

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