Идеальная даже в одних трусиках: Вера Брежнева в нижнем белье сексапильно покрасовалась на постели

Вера Брежнева вполне может считаться сексуальной дивой современности. Со времен ее выступлений в группе «ВИА Гра» звезда практически не изменилась.
Совершенные формы Вера Брежнева демонстрировала тогда, продолжает делать это и сейчас.
Периодически певица дает понять, что ее фигура вовсе не подарок природы, а результат работы над собой.
То тело, которое Вера Брежнева имеет сейчас, она получила благодаря жесткой самодисциплине.
Даже во время отпуска Вера Брежнева не позволяет себе расслабляться — строго правильное питание, отказ от сладостей и спорт всегда присутствуют в ее жизни.
В итоге — Вера Брежнева обладает такими формами, что может запросто позировать на кровати в одних лифчике и трусиках и будет выглядеть идеально, маняще и соблазнительно.
В сторис микроблога звезда поделилась снимком, на котором запечатлена сидящей на постели в нижнем белье.
«Вчера был релиз видео на песню «Тихо». Удивительно, но именно вчера был Всемирный день тишины и молчания. Я об этом узнала только вчера. Но считаю это совпадение неслучайным», — подписала кадр Вера Брежнева.
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