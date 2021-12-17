«Это совсем другое»: Наталия Медведева рассказала о съемках Comedy Club без камер

Как отметила юмористка, было время, когда проект был «закрытый».

Юмористка Наталия Медведева в шоу «Петя любит выпить» заявила, что сейчас проблема с теми, кто способен открыть границы юмора и делает на сцене что-то рискованное.

«Мне кажется, что мы в свое время все так делали спокойно, а сейчас не так. Потому что передоз». Наталия Медведева

Как отметила Медведева, юмор на Comedy Club с камерами и без них — две разные вещи. «То, что происходило в Comedy Club, когда их не снимали, — это совсем другое. Помните, когда Comedy Club был закрытый. Ты показываешь чернуху КВН, а потом показываешь другой КВН, на сцене. И мы также шутили. Был совсем другой КВН, вне камер», — заявила Наталия Медведева.

Напомним, что Наталия Медведева прославилась по шоу Comedy Woman. Проект выходил с 2008 по 2019 год. В мае 2020 года стало ясно, что шоу закрыто навсегда.

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