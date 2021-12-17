«Там, где жизнь начинается»: Роналду узнал пол будущих близнецов

Футболист второй раз воспользовался услугами суррогатной матери и готовится снова обзавестись двойней.

16 декабря знаменитый футболист Криштиану Роналду опубликовал в социальной сети видео, на котором четверо его детей лопают шарики с цветным конфетти. Наследники спортсмена (а заодно и его поклонники) узнали о том, какого пола будут новые члены их семьи.

Напомним, в октябре 2021 года звезда футбола объявил о том, что ждет еще одну пару близнецов от суррогатной матери. Теперь, благодаря новому видео, всем стало известно, что это будут мальчик и девочка.

«Там, где жизнь начинается и любовь никогда не заканчивается», — подписал Роналду трогательный ролик в Instagram.

Дети футболиста обрадовались тому, что у них будут братик и сестричка, только 4-летний Матео почему-то расплакался.

Напомним, Роналду впервые стал отцом в 2010 году, правда, личность матери своего сына никому раскрывать не стал. В 2017-м суррогатная мать родила ему близнецов, мальчика и девочку, и в том же году его девушка-модель Джорджина Родригес подарила звезде еще одну дочку.

Но и без того большого семейства 36-летнему футболисту, похоже, оказалось мало, и он снова прибег к услугам суррогатной матери, чтобы получить еще парочку близнецов.

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