«Мне зашло очень»: Александр Ревва рассказал, какую команду поддержит в финале шоу «Игра»

Шоумен Александр Ревва в шоу «Что было дальше?» заявил, что у него много творческих планов.
«Весной у меня выходят новые клипы и новые песни. Новое кино сейчас пишу, новый сериал», — сказал Ревва.
«Выступишь с нами на финале «Игры»? — стали кричать наперебой гости шоу.
«С удовольствием. Ты имеешь в виду с «Леной Кукой». Мне зашло очень. Любимая шутка команды? К сожалению, у меня оперативка очень слабая. Я посмотрел и забыл».
Напомним, что шоу «Игра» пока не выходит на канале ТНТ. Что будет дальше с проектом — неизвестно.
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