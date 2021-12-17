«Мне зашло очень»: Александр Ревва рассказал, какую команду поддержит в финале шоу «Игра»

Как отметил шоумен, у него скоро выйдут новые песни и клипы.

Шоумен Александр Ревва в шоу «Что было дальше?» заявил, что у него много творческих планов.

«Весной у меня выходят новые клипы и новые песни. Новое кино сейчас пишу, новый сериал», — сказал Ревва.

«Выступишь с нами на финале «Игры»? — стали кричать наперебой гости шоу.

«С удовольствием. Ты имеешь в виду с «Леной Кукой». Мне зашло очень. Любимая шутка команды? К сожалению, у меня оперативка очень слабая. Я посмотрел и забыл». Александр Ревва

Напомним, что шоу «Игра» пока не выходит на канале ТНТ. Что будет дальше с проектом — неизвестно.

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