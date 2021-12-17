Оксана Федорова: как королева красоты стала певицей
Видео
Как приготовить новогодний салат «Шуба» без селедки
Видео

«Я очень хорошо с ней общаюсь, дружу»: Алина Кабаева назвала имя своей близкой подруги

Не так давно она пригласила подругу на турнир по художественной гимнастике.

«Я очень хорошо с ней общаюсь, дружу»: Алина Кабаева назвала имя своей близкой подруги
Алина Кабаева. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева назвала имя своей близкой подруги. Ей оказалась другая выдающаяся российская спортсменка Елена Исинбаева.

Елена Исинбаева
Елена Исинбаева. Фото: Globallookpress.com

«Я очень хорошо общаюсь, дружу с Еленой Исинбаевой. На днях мы говорили, и я ее пригласила на турнир. Она спросила, в чем суть. Я говорю: «Ну вот смотри, ты прыгнула 5,06 м, а тебе говорят: «Лен, ты слишком высоко прыгаешь! За тобой другие страны не успевают!»

Алина Кабаева

По словам Кабаевой, подруга в шутку заявила, что это она не разрешает другим улучшать ее результаты, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Елена Исинбаева не знала себе равных в прыжках с шестом на двух Олимпиадах —в 2004 и 2008 годах. В 2012 году она стала бронзовым призером.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Алина КабаеваАлина Кабаева последние новостиЕлена ИсинбаеваЕлена Исинбаева последние новостиНовости google