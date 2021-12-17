«Я очень хорошо с ней общаюсь, дружу»: Алина Кабаева назвала имя своей близкой подруги

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева назвала имя своей близкой подруги. Ей оказалась другая выдающаяся российская спортсменка Елена Исинбаева.
«Я очень хорошо общаюсь, дружу с Еленой Исинбаевой. На днях мы говорили, и я ее пригласила на турнир. Она спросила, в чем суть. Я говорю: «Ну вот смотри, ты прыгнула 5,06 м, а тебе говорят: «Лен, ты слишком высоко прыгаешь! За тобой другие страны не успевают!»
По словам Кабаевой, подруга в шутку заявила, что это она не разрешает другим улучшать ее результаты, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Елена Исинбаева не знала себе равных в прыжках с шестом на двух Олимпиадах —в 2004 и 2008 годах. В 2012 году она стала бронзовым призером.
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