«Я очень хорошо с ней общаюсь, дружу»: Алина Кабаева назвала имя своей близкой подруги

Не так давно она пригласила подругу на турнир по художественной гимнастике.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева назвала имя своей близкой подруги. Ей оказалась другая выдающаяся российская спортсменка Елена Исинбаева.

«Я очень хорошо общаюсь, дружу с Еленой Исинбаевой. На днях мы говорили, и я ее пригласила на турнир. Она спросила, в чем суть. Я говорю: «Ну вот смотри, ты прыгнула 5,06 м, а тебе говорят: «Лен, ты слишком высоко прыгаешь! За тобой другие страны не успевают!» Алина Кабаева

По словам Кабаевой, подруга в шутку заявила, что это она не разрешает другим улучшать ее результаты, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Елена Исинбаева не знала себе равных в прыжках с шестом на двух Олимпиадах —в 2004 и 2008 годах. В 2012 году она стала бронзовым призером.

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