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«Мне очень стыдно»: Медведева вспомнила, как опозорилась в обществе Воли и Утяшевой

По словам юмористки, она начала выдавать пошлый юмор.

«Мне очень стыдно»: Медведева вспомнила, как опозорилась в обществе Воли и Утяшевой
Наталия Медведева. Фото: Globallookpress.com

Бывшая звезда Comedy Woman Наталия Медведева в YouTube-шоу «Петя любит выпить» вспомнила, как опозорилась в обществе шоумена Павла Воли и его жены гимнастки Ляйсан Утяшевой.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

Как отметила Медведева, на тусовках она старается не пить. Если же употребляет, то начинает не следить за своими мыслями и языком. По ее словам, однажды она подошла к Воле и Утяшевой, когда они только начинали встречаться, и начала пошло шутить в их обществе.

«Для меня Утяшева «о, Божечки, это же чемпионка». Подошла к ним знакомиться и начала такую чушь говорить: «Ляйсан такие шпагаты делает! Вот у вас там…» Начала пошлый юмор выдавать. Я просто похоронила свою репутацию!»

Наталия Медведева

Напомним, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева уже почти десять лет вместе. У пары двое общих детей: сын Роберт и дочь София.

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Ляйсан УтяшеваНаталия МедведеваПавел ВоляПавел Воля и Ляйсан УтяшеваШоу "Петя любит выпить"