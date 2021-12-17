«Мне очень стыдно»: Медведева вспомнила, как опозорилась в обществе Воли и Утяшевой

По словам юмористки, она начала выдавать пошлый юмор.

Бывшая звезда Comedy Woman Наталия Медведева в YouTube-шоу «Петя любит выпить» вспомнила, как опозорилась в обществе шоумена Павла Воли и его жены гимнастки Ляйсан Утяшевой.

Как отметила Медведева, на тусовках она старается не пить. Если же употребляет, то начинает не следить за своими мыслями и языком. По ее словам, однажды она подошла к Воле и Утяшевой, когда они только начинали встречаться, и начала пошло шутить в их обществе.

«Для меня Утяшева «о, Божечки, это же чемпионка». Подошла к ним знакомиться и начала такую чушь говорить: «Ляйсан такие шпагаты делает! Вот у вас там…» Начала пошлый юмор выдавать. Я просто похоронила свою репутацию!» Наталия Медведева

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Напомним, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева уже почти десять лет вместе. У пары двое общих детей: сын Роберт и дочь София.

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