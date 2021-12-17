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«Я впервые об этом говорю»: Лариса Черникова призналась, что у нее есть второй сын от донора

Как отметила певица, когда наследник вырастет она ему во всем признается.

«Я впервые об этом говорю»: Лариса Черникова призналась, что у нее есть второй сын от донора
Лариса Черникова. Фото: Globallookpress.com

Певица Лариса Черникова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» впервые рассказала о своем втором сыне.

Лариса Черникова и Борис Корчевников
Лариса Черникова и Борис Корчевников. Фото: кадр из «Судьбы человека»

«Я впервые об этом говорю. У меня есть второй ребенок. Я родила его от донора, от русского. Нас судьба свела с этим человеком. У нас не было отношений с ним».

Лариса Черникова

Как заметила Черникова, сыну она расскажет о том, как он появился на свет, когда ребенок вырастет. «Надеюсь, что он станет хорошим человеком. Если мне встретится хороший мужчина, то я еще рожу», — сказала Лариса Черникова.

Ранее было известно только об одном сыне Черниковой. Ее наследник Кирилл появился на свет в 2005 году от второго мужа – американского бизнесмена.

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