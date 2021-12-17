«Думала, что смогу его изменить»: Черникова рассказала, почему развелась с американским мужем

Певица Лариса Черникова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не смогла построить счастливый брак со своим вторым мужем американцем Джеймсом.

«Я пошла однажды на сайт знакомств. Мне было интересно познакомиться с иностранцем. У меня было несколько неудачных романов. На мне все хотели поживиться. С Джеймсом у меня сложились отношения. Он хороший человек. Я ему не говорила, что известная певица. Мы сыграли свадьбу и уехали жить в Таиланд». Лариса Черникова

Как отметила Лариса Черникова, у нее с мужем были разности в ценностях, в психологии. «Он мне порой казался таким холодным. Муж стал в какой-то момент выпивать. Он не был буйным. Я думала, что смогу его изменить, но не смогла. Я не хотела, чтобы мой сын вырос алкоголиком. Ушла от мужа», — заявила Лариса Черникова.

Напомним, что Лариса Черникова от второго мужа родила сына Кирилла. В США она прожила больше десяти лет.

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