«Я очень этого жду»: принц Уильям рассказал, как стал отмечать Рождество после рождения детей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон – родители троих детей. Они воспитывают восьмилетнего Джорджа, шестилетнюю Шарлотту и трехлетнего Луи.

В канун Рождества, которое вся большая королевская семья обычно отмечает в Сандрингемском замке, будущий король рассказал, как изменилась его жизнь и отношение к праздникам после того, как он стал отцом.

«Редко бывает, что мы можем собратья всей большой семьей в течение года. У всех свои дела, планы и заботы. Поэтому совместное празднование Рождества – это отличный повод хорошо провести время. Когда я вижу, что мои дети встречаются с детьми моих двоюродных братьев и сестер, и как они замечательно проводят время, играя вместе, я счастлив. Это очень особенное. Каждый год я очень жду момента», — цитирует Уильяма Express.

Напомним, на днях Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились рождественской открыткой. Кадр был сделан в Иордании, где герцоги побывали в начале года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.