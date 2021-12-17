Героиня фантастики: Рудова обтянула упругий тыл черным латексом и сверкнула им в подземке

Звезда сериалов «Молодежка» и «Татьянин день» Наталья Рудова впечатлилась культовой научно-фантастической трилогией «Матрица» и отправилась на премьеру четвертого фильма во всем черном – как его герои.

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Рудова облачилась в майку, легинсы и длинный, как у Нео и Тринти, плащ. После просмотра картины актриса представила себя героиней фантастики и эффектно позировала на камеру в подземном переходе, выбирая интересные ракурсы и сверкая блестящим тылом в латексе.

«Немногие знают, но это кадры, не вошедшие в «Матрица Воскрешение», «Круто», «Мужики в шоке», «Интересно что там по продолжению?», «Красотка», «Крута, надо на роль было пробовать», «Русская Тринити», «Опасная какая!», «Образ огонь!», — оценили фолловеры перевоплощение.

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