«Если он делает одни и те же образы — это его проблема»: Исаев заявил о лукавстве Мясникова

По словам шоумена, его коллегу просто раскручивают на откровенные признания.

Шоумен из «Уральских пельменей» Сергей Исаев в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что его коллегу Вячеслава Мясникова просто раскручивают на откровенные признания.

«А то, что они не ездят с Рожковым на гастроли… Это он лукавит в интервью. И то, что исписались тоже. Если он делает одни и те же образы — это его проблема. У нас в Новый год будут сразу две премьеры». Сергей Исаев

Ранее Вячеслав Мясников отмечал, что номера «Уральских пельменей» стали уже не такими смешными, как были раньше. По его мнению, образы из года в год повторяются.

Напомним, что Вячеслав Мясников и его коллега Андрей Рожков два года назад создали отдельное от «Уральских пельменей» шоу «Ваши пельмени». Они гастролируют с номерами по стране. Вся команда вместе собирается на гастролях в Екатеринбурге и для записей программа на канале СТС.

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