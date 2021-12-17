«Довольная и мокрая»: Вера Брежнева в кроп-топе с петлями на обнаженной груди показала прелести

Певица выбрала красивый ракурс, чтобы запечатлеть себя во всей красе.

В пору, когда концерты, «голубые огоньки» и съемки идут буквально нон-стоп, не многие артисты находят силы и время, чтобы быть онлайн и общаться с фолловерами. Но Вера Брежнева старается не обделять вниманием поклонников в Сети и в перерывах между выходами на сцену взяла камеру.

Красотка выбрала сногсшибательный ракурс для селфи, предъявив объемистую грудь с петлями-бретельками прямо в камеру. Брежнева позировала в концертном костюме, который едва прикрывал обнаженные прелести.

«Довольная и мокрая после концерта», — подписала звезда видео.

За один концертный вечер экс-солистка группы «ВИА Гра» сменила четыре костюма. Но показать все у нее возможности не было.

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