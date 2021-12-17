Кудрявцева и Соседов «подрались» на съемках: Цыганова сняла клип на песню Любаши

В начале декабря на музыкальном шоу «Суперстар. Возвращение» член жюри Лера Кудрявцева выразила свое недовольство в адрес участниц Любаши, которая исполнила песню «Не волнуйтесь, тетя!». Популярная блондинка не оценила номер и обставила исполнительнице ноль баллов. Между звездами началась перепалка.

Позже с уже другим членом жюри – Сергеем Соседовым повздорила Вика Цыганова. Артистка назвала музыкального критика «фриком». Тем не менее, все звезды смогли найти общий язык. Виктория сняла клип на песню Любаши, в котором в кадрах появились Лера Кудрявцева, Сергей Соседов, сама Цыганова и Любаша.

Примечательно, что Кудрявцева и Соседов в необычных костюмах сначала «избивали» друг друга в кадре. Все закончилось веселыми танцами.

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