Леонид Агутин рассказал, сколько платят звездам за новогодние «Голубые огоньки»

До встречи Нового года осталось буквально две недели. Компанию оливье, елкам и фейерверкам по традиции составят новогодние концерты. Так, «Голубой огонек на Шаболовке» для канала «Россия» уже отсняли. У НТВ тоже уже все готово. А на Первом канале съемки со звездами на этой неделе в самом разгаре.

На днях Леонид Агутин разоткровенничался со своими фанатами в Сети. Некоторые отметили, что они уже давно не смотрят «Голубые огоньки» и даже телевизор.

«Я тоже. И «огоньки» не смотрю. Я вообще не смотрю телевизор. У меня его даже нет. Не хотите смотреть «огоньки», не смотрите. В интернете есть все, что хотите. Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни, уже давно, славы никаких не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы Бога не гневить. Повезло — терпи, как говорится…» — сказал Агутин.

Подтверждает слова Агутина и «Комсомольская правда». На телевидении артистам за съемки в «новогодних огоньках» не платят.

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