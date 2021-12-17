«Почему нет Светлакова? Он уже снимается в девятых «Елках»: похудевший Ургант пошутил на премьере новогодней комедии

Новогодняя комедия «Елки-8» в широкий прокат вышла 16 декабря. Режиссером стал Антон Богданов, знакомый многим по сериалу «Реальные пацаны». В новых «Елках» на экраны вернутся старые знакомые — Боря и Женя, а в новогодних передрягах вместе с ними окажутся новые герои.

Премьерный показ в Москве посетили многие звезды – Ольга Бузова, Константин Ивлев, Евгений Кулик и другие. Пришел и Иван Ургант зрители отметили, что шоумен сильно похудел.

«Судя по тому, кто сегодня присутствует, коронавирус мы победили. Если бы я знал, кто еще снимается, можно было бы скорректировать актерский состав. А почему нет Светлакова? Потому что он уже снимается в девятых «Елках», — пошутил Ургант.

Напомним, в картине снялись также Филипп Киркоров, Дарья Мороз, Константин Хабенский, Соня Присс, Ирина Архипова, Константин Ивлев и другие.

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