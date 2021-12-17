«Никакого убийства он не совершал»: Кети Топурия впервые разоткровенничалась об отце

Исполнительница Кети Топурия на эстраде уже полтора десятилетия. Все это время поклонники и пресса обсуждают не только карьеру артистки, но и ее личную жизнь, мужей и родителей.

Долгое время певица никак не комментировала слухи о своем отце Андро Топурия, который в Сети упоминается не иначе как вор в законе и грузинский криминальный авторитет.

В интервью Надежде Стрелец на YouTube Кети Топурия впервые решилась рассказать о своем отце. Девушка подтвердила, что родитель у нее не был простым законопослушным гражданином Грузии.

«Это были 90-е года, когда мы жили в Грузии, он был вором в законе, такой был период сложный, что на улицах порядок наводили они. У папы была зависимость – в Грузии тогда в 90-х годах это была такая болезнь», — рассказала артистка.

После того как родители Топурии перебрались в Москву, главу семьи вскоре задержали и заключили под стражу. В одной из российских колоний мужчина перенес обширный инсульт.

«То, что пишется в Интернете, из этого неправда то, что он был убийцей. Это ужасно – так писать.

Я вам скажу, как эта фраза так вообще появилась: когда он был подростком, во дворе была драка, ему было 18-19 лет. И во время драки умер пацан, другие убежали, а он остался, папа мой. И он не сказал, кто это сделал. За это его задержали», — прокомментировала слухи артистка. – «Вот эта фраза появилась отсюда, что он сидел за убийство типа. Но никакого убийства он не совершал».

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